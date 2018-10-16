Рамос-Виньолас стартовал на турнире в Антверпене с победы над 38-летним Робером

Теннисист из Испании Альберт Рамос-Виньолас с победы стартовал на соревнованиях в Антверпене. В двух партиях первого круга он обыграл 38-летнего француза Стефана Робера – 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 15 минут. На счету Рамос-Виньоласа 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал испанский теннисист поборется с первой ракеткой турнира из Великобритании Кайлом Эдмундом.



Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5.