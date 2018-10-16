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Кербер рассталась с тренером Фиссеттом

Кербер рассталась с тренером Фиссеттом
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер объявила о прекращении сотрудничества с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. Имя нового наставника уроженки станет известно после Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, который пройдёт с 21 по 28 октября.

«Несмотря на успешное сотрудничество с начала сезона, этот шаг был необходим в связи с разногласиями относительно будущего», — приводит слова Кербер Tennis Magazin.

Фиссетт работал с Кербер с ноября 2017 года. До этого он тренировал её соотечественницу Сабину Лисицки. Под руководством Вима Сабина дошла до финала Уимблдона 2014 года. Затем он сотрудничал с румынкой Симоной Халеп, представительницей Беларуси Викторией Азаренко, итальянкой Сарой Эррани и британкой Йоханной Контой.

В 2018 году Кербер выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее. В рейтинге WTA Анжелика располагается на третьей позиции.

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