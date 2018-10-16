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Мугуруса, Синякова и Флипкенс вышли во второй круг турнира в Люксембурге

Мугуруса, Синякова и Флипкенс вышли во второй круг турнира в Люксембурге
Теннис / WTA

На старте турнира в Люксембурге испанка Гарбинье Мугуруса в двух сетах взяла верх над представительницей Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 25-летняя победительница двух турниров «Большого шлема» выполнила 7 эйсов, ни разу не ошиблась на своей подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Её соперница дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

Во втором круге Мугуруса сыграет либо против украинки Даяны Ястремской, либо против Варвары Лепченко из США.

Люксембург. Женщины. Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Аранча Рус (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:1.
Юханна Ларссон (Швеция) — Катержина Синякова (Чехия, 5) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.
Мэнди Минелла (Люксембург, WC) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, 9) — 2:6, 3:6.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

16 октября 2018 года, вторник. 16:55 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
Стефани Фёгель
Швейцария
4:6
4:6
 
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
13
Испания
16 октября 2018 года, вторник. 19:10 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
Мэнди Минелла
Люксембург
2:6
3:6
 
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Бельгия
16 октября 2018 года, вторник. 18:45 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Юханна Ларссон
Юханна Ларссон
Швеция
1:6
   7
7:6
5   
0:6
Катержина Синякова
Катержина Синякова
Чехия
16 октября 2018 года, вторник. 17:15 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
6:2
6:1
 
Аранча Рус
Аранча Рус
Нидерланды
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