Мугуруса, Синякова и Флипкенс вышли во второй круг турнира в Люксембурге

На старте турнира в Люксембурге испанка Гарбинье Мугуруса в двух сетах взяла верх над представительницей Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 25-летняя победительница двух турниров «Большого шлема» выполнила 7 эйсов, ни разу не ошиблась на своей подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Её соперница дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

Во втором круге Мугуруса сыграет либо против украинки Даяны Ястремской, либо против Варвары Лепченко из США.

Люксембург. Женщины. Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Аранча Рус (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:1.

Юханна Ларссон (Швеция) — Катержина Синякова (Чехия, 5) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.

Мэнди Минелла (Люксембург, WC) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, 9) — 2:6, 3:6.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.