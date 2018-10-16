Корне: рада, что в следующем круге сыграю с моей хорошей подругой Касаткиной

Француженка Ализе Корне прокомментировала победу над россиянкой Натальей Вихлянцевой в первом круге ВТБ Кубка Кремля. 28-летняя уроженка Ниццы выиграла в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5, теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут.

«Наш сегодняшний матч был похож на прошлогодний — тоже почти три часа, вновь шла упорная борьба. Разница в том, что на этот раз мне удалось победить. Рада, что в следующем круге мне предстоит сыграть с моей хорошей подругой Дашей Касаткиной — думаю, это будет интересный поединок», — приводит слова Корне пресс-служба Кубка Кремля.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Кубка Кремля немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.