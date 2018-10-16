Вихлянцева в упорной борьбе уступила Корне на старте Кубка Кремля

Француженка Ализе Корне нанесла поражение Наталье Вихлянцевой из России в первом круге ВТБ Кубка Кремля. 28-летняя уроженца Ниццы выиграла в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут. За это время 43-я ракетка мира выполнила 3 эйса, дважды ошиблась на своей подаче и сделала 4 брейка. Российская спортсменка 6 раз подала навылет, допустила такое же количество двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 13.

За выход в четвертьфинал Корне сойдётся с ещё одной россиянкой — Дарьей Касаткиной, посеянной под шестым номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Кубка Кремля немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.