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Ястремская, Гёргес и Бушар вышли во второй круг турнира в Люксембурге

Ястремская, Гёргес и Бушар вышли во второй круг турнира в Люксембурге
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в трёх партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:2, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 3 часа 6 минут.

Ястремская 3 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 21. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Во втором круге Ястремская сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в двух сетах взяла верх над представительницей Швейцарии Стефани Фёгель (6:4, 6:4).

Люксембург. Женщины. Первый круг
Юлия Гёргес (Германия, 1) — Виктория Кужмова (Словакия) — 6:4, 6:3.
Эжени Бушар (Канада, Q) — Тимя Бабош (Венгрия) — 6:4, 6:2.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

16 октября 2018 года, вторник. 22:10 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Украина
6:2
   10
6:7
12   
   7
7:6
5   
Варвара Лепченко
Варвара Лепченко
США
16 октября 2018 года, вторник. 20:30 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
Юлия Гёргес
9
Германия
6:4
6:3
 
Виктория Кужмова
Виктория Кужмова
Словакия
16 октября 2018 года, вторник. 20:50 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Эжени Бушар
Эжени Бушар
Канада
6:4
6:2
 
Тимя Бабош
Тимя Бабош
Венгрия
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