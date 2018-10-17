Ястремская, Гёргес и Бушар вышли во второй круг турнира в Люксембурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в трёх партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:2, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 3 часа 6 минут.

Ястремская 3 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 21. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Во втором круге Ястремская сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в двух сетах взяла верх над представительницей Швейцарии Стефани Фёгель (6:4, 6:4).

Люксембург. Женщины. Первый круг

Юлия Гёргес (Германия, 1) — Виктория Кужмова (Словакия) — 6:4, 6:3.

Эжени Бушар (Канада, Q) — Тимя Бабош (Венгрия) — 6:4, 6:2.



Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.