Гёргес и Кис квалифицировались на турнир «Элит Трофи» в Чжухае

Финалистка Открытого чемпионата США–2017 американка Мэдисон Кис и немка Юлия Гёргес квалифицировались на турнир «Элит Трофи», который стартует в Чжухае 29 октября.



23-летняя Кис в настоящее время располагается на 19-й строчке в мировом рейтинге WTA. На «Элит Трофи» Мэдисон играла однажды, однако не сумела преодолеть групповой этап.



Гёргес также играет на турнире во второй раз. В прошлом году она выиграла соревнования, не проиграв ни одного сета.

Я очень рада возвращению в Чжухай, где год назад выиграла свой самый большой трофей в карьере», – цитирует Гёргес пресс-служба турнира в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что «уайлд-кард» на «Элит Трофи» получила китаянка Ван Цян. Всего участие в турнире «Элит Трофи» примут 12 теннисисток.