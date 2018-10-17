Эрбер обыграл Бублика в матче первого круга Кубка Кремля

Представитель Франции Пьер-Юг Эрбер вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля. В матче первого раунда соревнований он в двух партиях обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 11 минут. Эрбер выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. Бублик 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Во втором круге Кубка Кремля Пьер-Юг Эрбер сыграет с теннисистом из Италии Андреасом Сеппи.



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

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