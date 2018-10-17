Жабер: счастлива победе над Стивенс. Москва – отличное место для меня

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала свой выход в третий раунд ВТБ Кубка Кремля. В двух партиях она обыграла третью сеяную из США Слоан Стивенс – 6:3, 6:2.



«Я очень счастлива победе над теннисисткой из топ-10 рейтинга. Москва – отличное место для меня. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе и показать наилучший результат на турнире.



Проблемы со спиной? Я проконсультируюсь со своим физиотерапевтом, но, надеюсь, ничего серьёзного не произошло. Возможно, это просто усталость – я провела много матчей за последние дни.



На трибунах присутствовали болельщики из Туниса. Счастлива, что благодаря им я чувствовала себя как дома. Также хотелось бы сказать спасибо и российским болельщикам – они болеют за меня с самого первого матча», – заявила Жабер в послематчевом интервью.



Следующей соперницей Онс станет теннисистка из Эстонии Аннет Контавейт (8).