Симон разгромил Макдональда и вышел в 1/4 финала турнира в Антверпене

Теннисист из Франции Жиль Симон (5) пробился в третий круг соревнований в Антверпене. В двух партиях он уверенно обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:1, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. На счету Симона 5 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Двойными ошибками победитель матча не отметился. Его американский соперник выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2 имевшихся.



За выход в полуфинал соревнований французский теннисист поборется с аргентинцем Диего Шварцманом, британцем Кэмероном Норри или испанцем Марселем Гранольерсом.



Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше первый номер посева получил теннисист из Великобритании Кайл Эдмунд.