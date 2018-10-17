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Бенчич победила Флипкенс и сыграет с Лапко на турнире в Люксембурге

Бенчич победила Флипкенс и сыграет с Лапко на турнире в Люксембурге
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, пробившаяся в основную сетку турнира в Люксембурге через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, посеянную под девятым номером, со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Белинда дважды подала навылет и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Люксембурге Бенчич поспорит с Верой Лапко из Беларуси, которая победила француженку Полин Пармантье — 7:5, 6:2.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

17 октября 2018 года, среда. 14:00 МСК
Люксембург. 2-й круг
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
 
 
 
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Бельгия
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