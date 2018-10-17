Симон одержал юбилейную победу на турнире в Антверпене

Французский теннисист Жиль Симон одержал на турнире в Антверпене (Бельгия) 450-ю победу в своей карьере. Юбилейной для Симона стала победа в матче первого круга над украинцем Сергеем Стаховским (6:0, 6:4).

Симон посеян на турнире в Антверпене под четвёртым номером. Француз уже пробился в четвертьфинал, взяв верх во втором круге над американцем Маккензи Макдональдом (6:1, 6:1). В четвертьфинале он сыграет либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с испанцем Марселем Гранольесом или британцем Кэмероном Норри.

В 2018 году Симон выиграл два турнира ATP. В нынешнем сезоне он одержал 30 побед и потерпел 20 поражений.

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше первый номер посева получил теннисист из Великобритании Кайл Эдмунд.