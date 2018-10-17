Хачанов: не загадываю, с кем играть в четвертьфинале

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу во втором круге ВТБ Кубка Кремля над чехом Лукашем Росолом (6:4, 7:5) и поделился ожиданиями от полуфинала. В полуфинале соперником россиянина может стать австралиец Ник Кирьос, получивший пятый номер посева на турнире.

«Непростой матч второго круга. Соперник какое-то время не играл, я его давно не видел. Но он — человек, который долгое время был в топ-40 рейтинга WTA. Думаю, игра в зале ему удаётся, мяч быстро прыгает. Но я рад, что удалось выиграть в двух сетах.

На самом деле приятно начинать со второго круга. Но есть такие же плюсы и у тех игроков, которые проходят через квалификацию. Они часто проходят далеко.

С кем хочу сыграть в четвертьфинале? Всё равно, я не загадывал. Кирьос показал хорошую игру в первом круге? Не знаю, только вам, видимо, понравилось.

Ну, я не говорю, что Кирьос не поразил. У него много сильных моментов в игре. У него большое преимущество в виде сильной подачи. Но его такой стиль… Я не знаю, он играет развязно, не так, как раньше. Может, это его тактика, может, ему всё равно. Но это неприятно, он не даёт тебе никакого ритма, непросто в любом случае», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.