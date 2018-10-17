Касаткина одержала волевую победу над Корне и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение француженке Ализе Корне в матче третьего круга ВТБ Кубка Кремля. Касаткина одержала волевую победу в трёх сетах, матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. 14-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. Её соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и сделала 8 брейков.

В четвертьфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая ранее обыграла гречанку Валентини Грамматикопулу. Борьбу на турнире продолжает ещё одна россиянка. Вера Звонарёва в четвертьфинале сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.