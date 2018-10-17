Рублёв и Хачанов снялись с Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперниками Рублёва и Хачанова в четвертьфинале должны были стать немец Андреас Мьес и чилиец Ганс Подлипник-Кастильо. Теперь немецко-чилийский дуэт в полуфинале сыграет с американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом, которые ранее нанесли поражение другой российской паре – Евгению Карловскому и Даниилу Медведеву.

Хачанов продолжает борьбу на турнире в одиночном разряде. Россиянин пробился в четвертьфинал. Рублёв уже закончил выступление в Москве, проиграв на старте австралийцу Нику Кирьосу.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября.