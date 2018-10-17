Касаткина: была немного не готова к стартовой активности Корне

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в матче второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» (3:6, 7:5, 6:4).

«Я всю жизнь так играю в теннис, всё время догоняю, не знаю, почему лучше начинаю играть, когда проигрываю. Но сегодня, наверное, так получилось, потому что соперница очень хорошо начала матч, я не была готова к этому.

Сегодня было очень много людей, было приятно и здорово играть. Обожаю играть на центральном корте в прайм-тайм. В такие моменты я раскрываюсь.

Обращала ли внимание на эмоциональность Корне? Нет, лишний раз даже старалась не смотреть, что она там говорит и делает.

Матч с Павлюченковой будет уже третьим на Кубках Кремля. Всё привычно, ничего нового не будет.

Концовка сезона получилась немного смазанной, но, наверное, я была к этому готова. У меня был небольшой спад во время азиатской серии, но, думаю, с опытом всё придёт», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.