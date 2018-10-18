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Джокович: у Ибрагимовича неплохой форхенд

Джокович: у Ибрагимовича неплохой форхенд
Теннис / ATP

Серб Новак Джокович рассказал о своих взаимоотношениях со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем.

«Я знаю Златана с тех пор, когда он играл в «Милане». Мы много раз встречались, для меня он является одним из лучших, если не лучшим из действующих футболистов.

Он играет просто невероятно – у него потрясающие атакующие навыки. Кроме того, он мой друг, поэтому я всегда очень рад его видеть. Мы играли с ним в теннис – у него неплохой форхенд», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Сербский теннисист является поклонником итальянского «Милана». Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Недавно появились слухи о возможном возвращении 37-летнего форварда в клуб.

Ранее сербский теннисист рассказал о своих взаимоотношениях с легендой футбола аргентинцем Диего Марадоной.

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