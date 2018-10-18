Донской: в матче с Краиновичем временами терялось внимание, всё время догонял

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал поражение во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» от серба Филипа Краиновича. Матч завершился со счётом 5:7, 4:6.

«У меня временами терялось внимание. По игре было видно, что были взлёты и падения. Очень плохо сыграл при счёте 4:3, 40:00 на своей подаче. Должен был брать этот гейм, а с ним и весь второй сет. А в третьем можно было ещё что-то попробовать, чтобы сыграть получше. В целом играл нормально, но получилось в итоге неудачно. Ни разу в счёте не вёл, только догонял, а как вышел вперёд – 4:3, сразу проиграл своё.

Этот матч с Краиновичем от прошлой встречи в Дубае, конечно, отличался. Я сегодня играл получше, а тогда очень плохо играл. В целом в зале мне с ним играть попроще, но он сегодня очень прилично подавал во все важные моменты.

Сейчас я буду решать, где дальше играть – либо Базель, либо Вена. Пока я не попал в Вену, стою первым «в ауте». А в Базеле чуть слабее квал, но туда сложнее добираться. Так что надо взвесить все за и против и потом уже принять решение», — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.