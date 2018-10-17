Эксперт BBC: стратегия пропуска турниров стала работать против Федерера

Эксперт и комментатор радио BBC Дэвид Лоу считает, что последние результаты и проблемы бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера свидетельствуют о приближении окончания карьеры швейцарца. Недавно на турнире в Шанхае Федерер в полуфинале уступил хорвату Борне Чоричу. На Уимблдоне Федерер уступил Кевину Андерсону, а на US Open – Джону Миллману.

«Верим мы или нет, но однажды наступит тот день, когда Федерер станет слишком стар для игры в теннис. В последнее время он очень много времени посвящал своей семье, был отличным отцом.

В нынешнем сезоне у Федерера было много поражений. Судя по результатам и его игре, он заметно сдал по сравнению с прошлым сезоном и даже стартом нынешнего сезона.

Думаю, что его стратегия пропуска турниров начинает работать против Федерера. Он уже выигрывает не так много матчей, как раньше. До этого Федерер выигрывал несколько турниров, брал паузу, а затем снова выигрывал турниры. Сейчас ситуация изменилась, если ты не можешь выиграть столько матчей, как раньше, ты играешь недостаточно много», — цитирует Лоу Daily Express.