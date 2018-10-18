Гёргес: здорово, что у меня будет шанс защитить свой титул в Чжухае

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала квалификационную стадию турнира «Элит Трофи», который стартует в Чжухае 29 октября.

«Я очень рада, что у меня есть ещё одна возможность поехать в Чжуай. Это означает, что я показывала стабильные результаты на протяжении всего сезона. О турнире у меня остались самые приятные впечатления с прошлого года.

Приятно, что смогу вновь оказаться на таком большом турнире. И, конечно, здорово, что у меня будет возможность защитить свой титул. Я буду особенно мотивирована», — цитирует Гёргес пресс-служба ATP.

Ранее стало известно, что «уайлд-кард» на «Элит Трофи» получила китаянка Ван Цян. Кроме того, своё участие на соревнованиях обеспечили американка Мэдисон Кис и испанка Гарбинье Мугуруса. Всего участие в турнире «Элит Трофи» примут 12 теннисисток.