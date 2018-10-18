Тренер Чорича: проблема Борны — нестабильность

Риккардо Пьятти, тренер хорватского теннисиста Борны Чорича, рассказал, какую работу он проделал с игроком. Чорич занимается в теннисном центре Пьятти на юге Италии. Ранее в академии занимались также Иван Любичич, Ришар Гаске, Милош Раонич и другие известные игроки. Чорич впервые пришёл в академию итальянца в конце 2017 года, когда он опустился на 50-е место в рейтинге ATP.

«Тогда он всё равно был довольно уверенным в своих силах. Он побеждал сильных игроков, включая Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Чорич добивался успехов, хотя и опустился в рейтинге ATP. Он всё равно был интересным игроком.

В первую очередь мы начали работу над техникой. Чтобы играть на высоком уровне, нужно уметь отлично бить. Чем выше уровень соревнования, тем более оснащённым игроком ты должен быть.

Сможет ли Чорич выиграть турнир «Большого шлема»? Всё зависит от того, как он будет работать над собой. Посмотрите на Давида Феррера. Если Чорич будет так же активно работать над собой, он пойдёт далеко. Мы постараемся сделать его сильнейшим, чтобы он стал победителем. Пока что проблемой Чорича является нестабильность», — цитирует Пьятти Tennis World USA.