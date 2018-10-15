Чорич: я доказал себе, что вновь могу побеждать топ-игроков

Хорватский теннисист Борна Чорич, проигравший в финале турнира в Шанхае (Китай) сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6, оценил своё выступление на этих соревнованиях.



«Я доволен неделей. Думаю, это были отличные семь дней для меня. В минувший понедельник я думал, что уже вечером буду вынужден улетать из Пекина после своего первого матча. А в итоге я впервые в карьере играл в финале „Мастерса“. Это невероятно.

В прошлом году в это время я испытывал трудности и играл плохо. В межсезонье я решил сменить всю команду и свой подход к игре. Я тренировался шесть недель. Вообще межсезонье получилось отличным, самым долгим в моей карьере. Думаю, в начале года это начало приносить плоды. Постепенно я стал играть всё лучше, и это придало мне уверенности. Я доказал себе, что вновь могу побеждать топ-игроков и способен демонстрировать отличный теннис. На последних турнирах этот настрой мне очень помог.

После матчей Кубка Дэвиса я не очень хорошо себя чувствовал. Затем я прилетел в Китай, где мне всегда было тяжело, может быть, из-за погоды или смены часовых поясов, я не уверен… Но в этот раз я сыграл здорово и в следующем году уже приеду сюда в более расслабленном состоянии", — цитирует Чорича официальный сайт тура.

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