Касаткина: меня сравнивают с Шараповой и Иванович? Вы подняли мне настроение

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля над своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (6:3, 6:4) ответила на вопросы журналистов. Один из вопросов касался разговоров о притягательной внешности Касаткиной. Представители СМИ спросили спортсменку, как она относится к сравнением с Марией Шараповой и Аной Иванович.

«Меня сравнивают с Шараповой и Иванович? Кто?! Никогда не слышала. Вы мне сейчас правда подняли настроение. Конечно, мне приятно», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В полуфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет с британкой Йоханной Контой, которая в четвертьфинале в трёх сетах нанесла поражение Александре Саснович из Беларуси.