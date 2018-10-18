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Касаткина: меня сравнивают с Шараповой и Иванович? Вы подняли мне настроение

Касаткина: меня сравнивают с Шараповой и Иванович? Вы подняли мне настроение
Теннис / Кубок Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля над своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (6:3, 6:4) ответила на вопросы журналистов. Один из вопросов касался разговоров о притягательной внешности Касаткиной. Представители СМИ спросили спортсменку, как она относится к сравнением с Марией Шараповой и Аной Иванович.

«Меня сравнивают с Шараповой и Иванович? Кто?! Никогда не слышала. Вы мне сейчас правда подняли настроение. Конечно, мне приятно», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В полуфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет с британкой Йоханной Контой, которая в четвертьфинале в трёх сетах нанесла поражение Александре Саснович из Беларуси.

Касаткина: с Павлюченковой у нас хорошие отношения, но на корте об этом не думаю
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