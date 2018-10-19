Осака: это была одна из лучших моих фотосессий

Действующая победительница Открытого чемпионата США японская теннисистка Наоми Осака сообщила, что приняла участие в фотосессии для японской версии журнала GQ.

«Для меня большая честь и радость оказаться на обложке журнала GQ Japan. Это была одна из лучших моих фотосессий», — написала Осака в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Наоми Осаки.

Наоми квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 28 октября. В 2018 году 21-летняя теннисистка также стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе. В рейтинге WTA она занимает четвёртую строчку.

В финале Открытого чемпионата США Наоми обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.