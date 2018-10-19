Панова и Зигемунд стали победительницами Кубка Кремля в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Германии Лаура Зигемунд стали победительницами турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В финале они в двух партиях обыграли хорватку Дарию Юрак и румынку Иоану-Ралуку Олару со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Александра и Лаура 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 двойные ошибки и 2 брейка.



Для Пановой это седьмой титул в карьере на соревнованиях WTA в парном разряде, для Зигемунд — четвёртый.



В 2017 году победительницами Кубка Кремля в парном разряде стали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].

Панова и Зигемунд пробились в финал Кубка Кремля в парном разряде