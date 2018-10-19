Джокович: в юности моим кумиром был Сафин

Сербский теннисист Новак Джокович назвал троих теннисистов, которые являлись его кумирами в юные годы.



«В первую очередь это Пит Сампрас! Я всегда мечтал сыграть с ним. Андре Агасси также всегда нравился мне – несколько лет назад мы сыграли в выставочном матче перед Уимблдоном. Третий? Пожалуй, это Марат Сафин. Он был один из тех игроков, за которым мне всегда интересно было наблюдать.



С Маратом мне даже удалось дважды сыграть. Свой первый матч против него я провёл на своём дебютном турнире «Большого шлема» – Australian Open 2005. Тогда я уступил в трёх партиях (6:0, 6:2, 6:1. – Прим. «Чемпионата»), но это был отличный опыт для меня. Все проходят через это – переход из юношеского тенниса во взрослый никогда не сопровождается множеством побед», – цитирует вторую ракетку мира Tennis World USA.

Сафин назвал самого талантливого теннисиста в истории