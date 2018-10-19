Жабер победила Севастову на Кубке Кремля и впервые вышла в финал турнира WTA

Представительница Туниса Онс Жабер, пробившаяся в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля» через квалификацию, вышла в финал, в трёх партиях обыграв Анастасию Севастову из Латвии, посеянную под пятым номером, со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.



Жабер 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.



В своём первом финале соревнований WTA Жабер поспорит с победительницей поединка Дарья Касаткина (Россия, 6) — Йоханна Конта (Великобритания).



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Жабер: я уже в полуфинале Кубка Кремля, почему бы не побороться за титул?