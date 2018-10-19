Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Шварцман обыграл Симона и вышел в 1/2 финала турнира в Антверпене

Шварцман обыграл Симона и вышел в 1/2 финала турнира в Антверпене
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (2) пробился в полуфинал соревнований в Антверпене. В двух партиях теннисист обыграл представителя Франции Жиль Симона со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 37 минут. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Его соперник выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

За выход в финал Шварцман поборется с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, 6) – Вашек Поспишил (Канада).

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне первым номером посева стал британец Кайл Эдмунд.

19 октября 2018 года, пятница. 15:10 МСК
Антверпен. 1/4 финала
Матч окончен
Жиль Симон
Жиль Симон
32
Франция
4:6
3:6
 
Диего Шварцман
Диего Шварцман
17
Аргентина
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент