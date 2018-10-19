Шварцман обыграл Симона и вышел в 1/2 финала турнира в Антверпене

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (2) пробился в полуфинал соревнований в Антверпене. В двух партиях теннисист обыграл представителя Франции Жиль Симона со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час и 37 минут. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Его соперник выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.



За выход в финал Шварцман поборется с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, 6) – Вашек Поспишил (Канада).



Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне первым номером посева стал британец Кайл Эдмунд.