Стивенс: первые дни в Сингапуре проходят великолепно

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после первого дня, проведённого в Сингапуре. Стивенс прилетела в Сингапур на Итоговый турнир WTA. Американка попала в Красную группу, где её соперницами станут Анжелика Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония) и Кики Бертенс (Нидерланды).

«Первый день был великолепным, очень насыщенным, очень интересным. Я в восторге, с нетерпением жду старта. Очень рада, что у меня есть ещё одна возможность сыграть с лучшими теннисистками мира.

Я попала в очень хорошую группу, действительно сильные соперники. Настраиваюсь на великолепные матчи и жду с нетерпением начала», — цитирует Стивенс пресс-служба WTA.

Итоговый чемпионат WTA 2018 года стартует 21 октября, а завершится 28-го.