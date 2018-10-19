Гёргес не пустила Бушар в финал турнира в Люксембурге

Немка Юлия Гёргес (1) одержала волевую победу над представительницей Канады Эжени Бушар в полуфинале турнира в Люксембурге. Матч завершился со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Гёргес, занимающая 9-ю строчку рейтинга WTA, выполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. 108-я ракетка мира Бушар 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 3 брейка. Эта встреча стала второй для соперниц. Предыдущий матч завершился победой Бушар.

Соперницей Гёргес в финале турнира в Люксембурге станет победительница матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Даяна Ястремская (Украина). Призовой фонд соревнований превышает $ 200 тыс.