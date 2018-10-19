Хачанов: не ожидал, что в 1/4 финала всё будет складываться так легко и быстро

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» после победы над Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Впечатления, конечно, положительные. Я выиграл — от этого уже радость. Матч проходил гораздо лучше, я начал уверенно. По тактике делал всё, что с тренером обсуждали. Но всё равно я не ожидал, что всё будет складываться так легко и быстро. Во втором сете всё было гораздо тяжелее. Он хорошо подаёт, активно играет, поэтому во втором сете была такая борьба, не получилось «брейкануть», и всё решалось на тай-брейке.



Конечно, я волновался. В каждом матче присутствует какая-то нервозность, особенно в ключевые моменты. Но это и отличает победителя, что он справляется с этими волнительными моментами, эмоциями и в итоге может выиграть. В любом случае кто скажет, что он не волнуется, тот врёт.



Осталось ли на завтра много сил? Надеюсь. Это мы завтра узнаем», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.