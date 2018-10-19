Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля и сыграет с Медведевым

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В четвертьфинале третий сеяный Хачанов в двух сетах обыграл Мирзу Башича из Боснии и Герцеговины со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 7 минут. Хачанов 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. На счету Башича три эйса, две ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника. Хачанов и Башич впервые встретились в официальных матчах.

За выход в финал Кубка Кремля Хачанов сыграет с соотечественником, второй ракеткой турнира Даниилом Медведевым. Вторую полуфинальную пару составили француз Адриан Маннарино и итальянец Андреас Сеппи.