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Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля и сыграет с Медведевым

Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля и сыграет с Медведевым
Теннис / Кубок Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В четвертьфинале третий сеяный Хачанов в двух сетах обыграл Мирзу Башича из Боснии и Герцеговины со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 7 минут. Хачанов 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. На счету Башича три эйса, две ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника. Хачанов и Башич впервые встретились в официальных матчах.

За выход в финал Кубка Кремля Хачанов сыграет с соотечественником, второй ракеткой турнира Даниилом Медведевым. Вторую полуфинальную пару составили француз Адриан Маннарино и итальянец Андреас Сеппи.

19 октября 2018 года, пятница. 20:50 МСК
Кубок Кремля (м). 1/4 финала
Матч окончен
Мирза Башич
Мирза Башич
76
Босния и Герцеговина
2:6
   5
6:7
7   
 
Карен Хачанов
Карен Хачанов
26
Россия
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