Циципас обыграл Фоньини и вышел в финал турнира в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас (3) вышел в финал турнира в Стокгольме (Швеция), нанеся поражение третьей ракетке соревнований из Италии Фабио Фоньини. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Циципас, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и из 10 брейк-пойнтов реализовал 3. Его соперник, 14-я ракетка мира, 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 4.



В финале турнира в Стокгольме Циципас сыграет с победителем пары Джон Иснер (США, 1) – Эрнест Гулбис (Латвия).



Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс. Соревнования категории АТР 250 завершатся в воскресенье, 21 октября.

Циципас: заслуживаю играть на центральных кортах с сильнейшими теннисистами мира