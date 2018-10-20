Касаткина: всегда мечтала выиграть Кубок Кремля именно в «Олимпийском»

Первая ракетка России Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от первой победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В финале россиянка обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

«Не знаю, что осталось внутри, не до конца понимаю, что произошло. Это очень-очень важный момент, я всегда мечтала выиграть Кубок Кремля именно в «Олимпийском». И тут такое, я успела «запрыгнуть в последний вагон». Я так счастлива, честно!

Очень хотела победить, это приводит к таким моментам, когда ты очень сильно хочешь, но не можешь. Начинаешь нервничать, чего-то ждать от себя. Но в итоге вышел мой волшебный тренер на корт, помог мне снова. Просто дал мне базовую тактику, которую я всегда могу делать, мне просто нужно было об этом напомнить. Начала играть от обороны, не придумывать ничего, стабильно всё делать, больше через свой удар слева.

Онс Жабер — большая молодец. Она прошла большой путь к этому финалу. Все видели, что она отдала всю себя, у нее были судороги. Уверена, ей обидно проиграть финал. Когда понимаешь, что выжал 120 процентов из себя, ты всё равно осознаешь, что проиграл, но сделал всё возможное для победы», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.