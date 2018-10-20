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Хачанов вышел в финал Кубка Кремля, обыграв Медведева

Хачанов вышел в финал Кубка Кремля, обыграв Медведева
Теннис / Кубок Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинале третья ракетка соревнований Хачанов, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах обыграл соотечественника, второго сеяного Даниила Медведева, со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался 1 час 47 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Медведева 4 эйса, 3 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соотечественника.

Соперники встретились в официальных матчах во второй раз, в финале молодёжного Итогового турнира АТР в 2017 году победу праздновал Медведев.

За титул домашнего турнира Хачанов сразится с французским теннисистом Адрианом Маннарино.

20 октября 2018 года, суббота. 18:25 МСК
Кубок Кремля (м). 1/2 финала
Матч окончен
Карен Хачанов
Карен Хачанов
26
Россия
6:1
   5
6:7
7   
6:3
Даниил Медведев
Даниил Медведев
21
Россия
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