Хачанов вышел в финал Кубка Кремля, обыграв Медведева

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинале третья ракетка соревнований Хачанов, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах обыграл соотечественника, второго сеяного Даниила Медведева, со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался 1 час 47 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Медведева 4 эйса, 3 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соотечественника.

Соперники встретились в официальных матчах во второй раз, в финале молодёжного Итогового турнира АТР в 2017 году победу праздновал Медведев.

За титул домашнего турнира Хачанов сразится с французским теннисистом Адрианом Маннарино.