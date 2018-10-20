Хачанов: Маннарино — левша, но надеюсь, что у меня в финале всё получится

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих перспективах выиграть трофей в финальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля» с французом Адрианом Маннарино.

«Хочется выиграть титул и матч с Маннарино. Буду готовиться, настраиваться психологически, и надеюсь, что всё получится. Маннарино — опытный соперник. Может, сейчас чуть опустился в рейтинге, а так, он был в топ-25. Очень опытный игрок, очень вязкий, неприятный. Левша, опять же. Первый левша для меня в ходе этого турнира. Поэтому нужно будет с тренером подготовиться и тактически, и потренировать какие-то возможные ситуации, которые могут быть в матче. Игра против левши меняется, надо будет подготовиться, и надеюсь, что всё получится», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.