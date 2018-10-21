Гулбис: могу принести неприятности любому, так что завтра Циципасу будет нелегко

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис прокомментировал выход в финал турнира в Стокгольме после победы над первым сеяным, американцем Джоном Иснером, со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

«Я боролся за каждое очко. Думаю, что сыграл намного умнее во втором и третьем сетах.

Мне нравится, как я играю сейчас. Нравится, как я чувствую себя, как я атаковал и двигался по корту. Если я продолжу так играть, я могу выиграть у любого. Могу принести любому неприятности, так что завтра Стефаносу будет нелегко. Думаю, что и в целом это будет непростой финал», — приводит слова Гулбиса пресс-служба АТР.

В финале турнира в Стокгольме Гулбис сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира превышает € 600 тыс. Соревнования категории АТР 250 завершатся в воскресенье, 21 октября.