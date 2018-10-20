Гулбис обыграл Иснера и сразится с Циципасом в финале турнира в Стокгольме

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис вышел в финал турнира в Стокгольме. В полуфинале соревнований 145-я ракетка мира Гулбис в трёх партиях одержал волевую победу над первым сеяным, американцем Джоном Иснером, со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут. Гулбис 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 8 возможных брейк-пойнтов. На счету Иснера 13 эйсов, две ошибки на подаче и два реализованных брейка из пяти.

Гулбис вышел вперёд в личном противостоянии с Иснером – 4-3. Соперники впервые с 2015 года встретились в официальном матче.

За титул Гулбис, начавший турнир с квалификации, сыграет с третьей ракеткой соревнований, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.