Бэмбридж и О'Мара выиграли у Даниэла и Колхофа в финале турнира в Стокгольме

Британцы Люк Бэмбридж и Джонни О'Мара стали победителями турнира в Стокгольме (Швеция) в парном разряде, одолев в финале представителя Новой Зеландии Маркуса Даниэла и Весли Колхофа из Нидерландов — 7:5, 7:6 (10:8).

Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Бэмбридж и О'Мара дважды подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. Их соперники не выполнили ни одного эйса, 2 раза ошиблись на своей подаче и сделали 2 брейка. Эта победа принесла дуэту из Великобритании 250 рейтинговых очков и около € 33 тыс. призовых.

Соревнования в Стокгольме с призовым фондом € 612 748 заканчиваются 21 октября. В финале турнира в одиночном разряде латвиец Эрнест Гулбис борется за титул со Стефаносом Циципасом из Греции.