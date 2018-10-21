Рублёв проиграл Кукушкину и не смог выйти в основную сетку турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв не прошёл квалификацию турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), где в двух партиях уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину — 2:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 21-летний уроженец Москвы дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк. На счету 73-й ракетки мира 2 эйса, ни одной ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. В личных встречах Кукушкин вышел вперёд — 2-1.

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В прошлогоднем финале Люка Пуи из Франции обыграл своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:1, 6:4. В нынешнем сезоне первый номер посева получил австриец Доминик Тим.