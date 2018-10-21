Циципас: мечтал о победе на турнире в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу на турнире в Стокгольме (Стокгольм). В финале грек нанёс поражение Эрнесту Гулбису из Латвии со счётом 6:4, 6:4. Эта победа стала первой в карьере Циципаса.

«Конечно, я очень счастлив, ведь я стал первым греком, выигравшим титул. Надеюсь, что в будущем многие греческие игроки смогут достичь аналогичных результатов. Я буду очень рад, если это произойдёт.

Представлять свою страну на столь высоком уровне, на таком турнире, стать первым греком в топ-100 рейтинга ATP – очень важно для меня.

Этот трофей великолепен! Когда я впервые приехал на этот турнир, видел здесь имена Федерера, дель Потро, я подумал: «Вау! Было бы круто однажды увидеть своё имя рядом с ними». И это произошло! Я сохранял концентрацию и настрой, играл в отличный теннис. Думаю, я заслужил эту победу», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.