Федерер рассказал о травме руки, полученной во время летнего сезона

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер признался, что во время летнего сезона выступал с травмой руки. По словам Федерера, он уже полностью залечил повреждение и готов к старту турнира в Базеле (Швейцария).

«Я повредил свою руку на тренировке в начале летнего сезона турниров на травме. Последствия этого повреждения были более серьёзными, чем я ожидал. Мне приходилось глушить эту боль на протяжении трёх месяцев. Нет, это – не оправдание, я не хочу, чтобы эта тема активно обсуждалась.

Иногда я чувствовал боль на протяжении первых десяти минут предматчевой разминки. Но теперь я могу спокойно играть, не думая об этом», — цитирует Федерера Sonntag Zeitung.

37-летний Федерер стартует на турнире в Базелем матчем против серба Филипа Краиновича. Во втором круге турнира швейцарец может встретиться с австралийцем Джоном Миллманом, который сенсационно выбил бывшую первую ракетку мира из US Open.