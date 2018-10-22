Бажин: у многих после успеха на ТБШ случался спад, но Осака с этим справилась

Саша Бажин, тренер японки Наоми Осаки, рассказал, как его подопечной удалось избежать спада в игре после победы на Открытом чемпионате США.

«Мы видели раньше, как у многих игроков после успеха на турнирах „Большого шлема“ случался спад, потому что эта победа так приятна и желанна. У Кербер после победы на Australian Open некоторое время были трудности. Стивенс проиграла восемь матчей в первых раундах, кажется, подряд. Спад был у Остапенко.

Я был впечатлён тем, как Наоми после победы в Нью-Йорке дошла до финала в Токио, где была непростая сетка, а также повышенное внимание со стороны болельщиков, спонсоров и руководства тура. В Пекине она также сыграла здорово, дойдя до полуфинала.

Я долго работал с Сереной Уильямс. За время нашего сотрудничества она выиграла 12 турниров «Большого шлема». Но после каждой победы мы уже в следующий понедельник возвращались к работе. Это было ожидаемо. Может быть, этот опыт помог мне. После успешного выступления мы спокойно возвращаемся к тренировкам.



Только подумайте. 20-летняя девушка выигрывает $4 млн, поднимается с 74-й на 4-ю строчку рейтинга, обыгрывает своего кумира в финале турнира «Большого шлема». Кажется, это немало. Но Осака замечательно со всем этим справилась. Если бы я был на её месте, то, наверное, и в Пекине бы не сыграл. Я бы долго отдыхал", — цитирует Бажина официальный сайт тура.

Сегодня, 22 октября, Осака на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре сыграет с американкой Слоан Стивенс.