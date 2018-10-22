Дэвенпорт: когда Возняцки, Халеп и Осака выиграли ТБШ, я плакала

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт, являющаяся послом Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, призналась, что в этом году её больше всего восхитили победы датчанки Каролины Возняцки на Australian Open, румынки Симоны Халеп на «Ролан Гаррос» и японки Наоми Осаки на US Open.



«В этом сезоне я была комментатором и плакала во время работы три раза — когда выиграли Возняцки, Халеп и Осака. Я не могла говорить из-за слёз.

Я обожаю игроков, которые берут свои первые титулы на турнирах «Большого шлем». Об этом мечтают все. Конечно, у всех разные представления, но, думаю, в 6, 8, 10 лет ты мечтаешь именно о победе на Grand Slam. Эти три победы получились феноменальными. Возняцки прошла через многое перед титулом на Australian Open. Халеп также преодолела огромные трудности и в итоге победила в Париже. То, через что пришлось пройти Наоми в финале US Open, — это что-то", — цитирует Дэвенпорт официальный сайт тура.