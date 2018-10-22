Клейстерс: когда Возняцки выиграла AO, я перестала готовить и заплакала

Бывшая первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бельгийка Ким Клейстерс призналась, что очень эмоционально отреагировала на завоевание титула на Australian Open датчанкой Каролиной Возняцки. Ранее аналогичное признание сделала американка Линдсей Дэвенпорт.



«Я соглашусь с Линдсей Дэвенпорт, потому что также, бывает, плачу после просмотра матча. Помню, когда Каролина Возняцки выиграла Australian Open, я что-то готовила, но сразу бросила всё и заплакала. Я отправила ей сообщение, чтобы показать, насколько я за неё рада.

Когда Симона выиграла «Ролан Гаррос», я работала комментатором. Я говорила с ней раньше, когда она проигрывала в финалах, потому что такие моменты роднят.

Я сидела рядом с Линдсей, когда она комментировала матчи, мне очень понравилось. Я обожаю, когда игры комментируют бывшие игроки, которые знают, каково быть под давлением. Это не просто сидеть в комментаторской будке и говорить: «Надо было сделать то или это». Это непростая работа. Поэтому мне так нравится комментарий игроков прошлых лет, которые сами были на корте в аналогичных ситуациях", — цитирует Клейстерс официальный сайт тура.