Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» – «Жирона»
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Жазири поделился впечатлениями от тренировки с Федерером

Жазири поделился впечатлениями от тренировки с Федерером
Теннис / ATP

Представитель Туниса Малек Жазири опубликовал в своём «твиттере» фотографию со швейцарцем Роджером Федерером.

«Сегодня была хорошая практика с великим чемпионом», — написал 34-летний спортсмен.

Ранее оба теннисиста были заявлены на турнир категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) с призовым фондом более € 2,4 млн. Жазири начал выступления с квалификации, но не смог пробиться в основную сетку, проиграв сербу Ласло Джере. Федерер получил первый номер посева. На старте соревнований 20-кратный победитель ТБШ сыграет с Филипом Краиновичем из Сербии. В прошлогоднем финале 37-летний швейцарец в трёх сетах взял верх над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Фотография доступна в «твиттере» Жазири.

Федерер может встретиться с Миллманом на турнире в Базеле
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент