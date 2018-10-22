Жазири поделился впечатлениями от тренировки с Федерером

Представитель Туниса Малек Жазири опубликовал в своём «твиттере» фотографию со швейцарцем Роджером Федерером.

«Сегодня была хорошая практика с великим чемпионом», — написал 34-летний спортсмен.

Ранее оба теннисиста были заявлены на турнир категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) с призовым фондом более € 2,4 млн. Жазири начал выступления с квалификации, но не смог пробиться в основную сетку, проиграв сербу Ласло Джере. Федерер получил первый номер посева. На старте соревнований 20-кратный победитель ТБШ сыграет с Филипом Краиновичем из Сербии. В прошлогоднем финале 37-летний швейцарец в трёх сетах взял верх над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Фотография доступна в «твиттере» Жазири.