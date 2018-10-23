Федерер: много раз играл в Базеле, находясь под давлением

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что с нетерпением ждал возвращения в Базель, где на этой неделе пройдёт турнир категории ATP 500. По словам 37-летнего теннисиста, когда он играет в родном городе, то чувствует давление.



«Мне нравится в Базеле, потому что тут я вырос, у меня осталось много воспоминаний. Но я взволнован, хотя много раз выступал здесь, находясь под давлением. Хочу играть как можно дольше. Поскольку в теннисе, когда вы проигрываете, то уходите. И если в прошлые годы всё было хорошо, это не значит, что так будет снова.



Итоговый чемпионат ATP? Я хочу сыграть в свой лучший теннис и насладиться турниром. Мне нравятся закрытые корты, обычно на них я чувствую себя очень комфортно. Финал в Лондоне – это одно их тех событий, где хочется победить», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября.