Фоньини не испытал проблем в игре с Джумхуром в первом круге турнира в Вене

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Вене (Австрия) под седьмым номером, на старте соревнований обыграл Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. 31-летний уроженец Сан-Ремо 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Его соперник выполнил 1 эйс, дважды ошибся на своей подаче и сделал 3 брейка.

За выход в 1/4 финала Фоньини поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В прошлогоднем финале Люка Пуи из Франции обыграл своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:1, 6:4. В этом сезоне первым номером посева стал австриец Доминик Тим.