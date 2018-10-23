Штруфф и Гоёвчик стартовали с побед на турнире в Базеле

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в первом круге турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) в двух сетах выиграл у австралийца Джона Миллмана — 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

28-летний уроженец Варштайна выполнил 17 эйсов, 1 раз ошибся на своей подаче и сделал 4 брейка. На счету Миллмана 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующим соперником Штруффа станет победитель пары Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Филип Краинович (Сербия).

Базель. Мужчины. Первый круг

Петер Гоёвчик (Германия) — Николас Джарри (Чили) — 1:6, 7:5, 6:3.

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Федерер взял верх над Хуаном-Мартином дель Потро из Аргентины.