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Эдмунд обыграл Шварцмана и вышел во второй круг турнира в Вене

Эдмунд обыграл Шварцмана и вышел во второй круг турнира в Вене
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел во второй круг турнира в Вене (Австрия). На старте турнира Эдмунд (8) нанёс в двух сетах поражение аргентинцу Диего Шварцману. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час и 23 минуты. Эдмунд, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, сделал 11 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. Его соперник, 17-я ракетка мира, 6 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Вене Эдмунд сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, который ранее нанёс поражение французскому теннисисту Пьер-Юг Эрберу. Призовой фонд турнира в Вене превышает € 2 млн, соревнования проводятся на харде.

24 октября 2018 года, среда. 16:00 МСК
Вена. 1-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
14
Великобритания
6:3
   7
7:6
3   
 
Диего Шварцман
Диего Шварцман
17
Аргентина
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